Sodišče pri spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Kemisu za presojo vplivov na okolje

Vrhnika, 12. oktobra - Upravno sodišče je ugodilo pritožbi Občine Vrhnika in odpravilo odločitev vlade, ki je zavrgla pritožbo občine v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga je sprožilo podjetje Kemis. Ministrstvu za okolje je naložilo izvedbo vsebinske presoje vplivov na okolje, kot je to zahtevala občina, so danes sporočili z občine.