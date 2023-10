Pred začetkom akcije Rad imam življenje! o pomenu pozitivnega odnosa do umirajočih

Ljubljana, 12. oktobra - Bolezen, starost in poslavljanje v družbi ne smejo ostati tabu teme, saj to negativno vpliva na odnos do umirajočih in bolnih, so na današnji novinarski konferenci pred začetkom akcije Rad imam življenje! poudarili sodelujoči. V okviru akcije želijo z različnimi aktivnostmi spodbujati pozitiven pogled na življenje kljub starosti ali bolezni.