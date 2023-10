Prihodnji teden se začenja slovenski festival za grajenje inovacijske skupnosti Uni.Minds

Ljubljana, 15. oktobra - Po celotni Sloveniji bo od 16. do 25. oktobra potekal največji slovenski festival za grajenje inovacijske skupnosti in partnerstev med akademskim okoljem in gospodarstvom Uni.Minds 2023. Cilj festivala je zgraditi trdne odnose in partnerstva za inovacije prihodnosti. V ta namen se bodo zvrstili številni dogodki.