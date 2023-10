Pri prevozu migrantov ujeli Turka in Romuna

Obrežje, 12. oktobra - Policisti Policijske uprave Novo mesto so v sredo na območju Obrežja pri prevozu migrantov ujeli 29-letnega Turka in 22-letnega Romuna. Obema so odvzeli prostost in jima zasegli vozili. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z migranti pa še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.