Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Pariz/Frankfurt, 12. oktobra - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja zvišali in tako sledili dogajanju na azijskih borzah. Vlagatelji so po poročanju tujih tiskovnih agencij dobro razpoloženi tudi zaradi znižanja donosnosti obveznic, v nadaljevanju dneva pa bodo pogledovali proti ZDA, kjer bodo objavili podatke o inflaciji.