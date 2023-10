Sindikati vlado pozivajo k sprejemu predloga novele zakona o delovnih razmerjih

Ljubljana, 12. oktobra - Reprezentativne sindikalne centrale so vlado pozvale k sprejemu predloga novele zakona o delovnih razmerjih, o katerem so se na ESS pogajali več kot pol leta. Nadaljnja obravnava predloga na ESS zaradi blokade delodajalske strani ni mogoča, socialni partnerji pa odprtih stvari zaradi nasprotujočih interesov ne morejo več uskladiti, so zapisali.