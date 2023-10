Pogovori o prekinitvi stavke hollywoodskih igralcev prekinjeni

Los Angeles, 12. oktobra - Pogovori med studii in hollywoodskimi igralci, ki stavkajo od julija, so bili v sredo začasno prekinjeni. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je to udarec upanju, da bi se kriza, ki je ohromila zabavno industrijo, hitro končala. Da so se pogovori ustavili in bodo začasno prekinjeni, so sporočili iz studiev.