Bridges spet navzkriž s pravosodjem

Charlotte, 12. oktobra - Košarkar severnoameriške lige NBA Miles Bridges ima spet težave s pravosodjem. Kot poročajo ameriški mediji, med njimi ESPN in CBS Sports, je Bridges prekršil pogoje svoje pogojne kazni in sodišče je zato že izdalo nalog za aretacijo. Očitajo mu kršitev javnega reda in miru, nasilje v družini, zlorabo otrok in kaznivo dejanje poškodovanja.