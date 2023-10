Savdski princ in iranski predsednik o potrebi po enotnosti islamskega sveta

Teheran/Rijad, 12. oktobra - Iranski predsednik Ebrahim Raisi in savdski prestolonaslednik Mohamedom bin Salmanom sta v sredo v telefonskem pogovoru po zaostritvi nasilja in spopadov v Izraelu in na območju Gaze poudarila potrebo po enotnosti islamskega sveta. Gre za njun prvi neposreden stik, odkar so se odnosi med državama letos začeli izboljševati.