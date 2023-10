New York, 11. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so se v sredo zvišale, ko trgovci čakajo na ključne podatke o inflaciji potrošnikov v ZDA in se izogibajo višanjem veleprodajnih cen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.