Pregled - šport, 11. 10. (sreda)

Ljubljana, 11. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v sredo, 11. oktobra.

CELJE - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na prvi tekmi kvalifikacijske skupine 4 za nastop na evropskem prvenstvu v Avstriji in Švici ter na Madžarskem 2024 danes v Celju premagala Latvijo z 51:13 (24:11). Slovenija bo v nedeljo gostovala v Italiji. Pri Sloveniji, ki je dosegla najbolj prepričljivo reprezentančno zmago, sta bili na današnji tekmi v Celju najbolj učinkoviti Ema Abina in Ema Hrvatin, obe sta dosegli po sedem golov.

CELJE - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na tekmi 4. kroga evropske lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu Montpellieru z 29:31 (17:17). Celjska ekipa bo 18. oktobra gostila slovito Barcelono. V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tim Cokan z devetimi in Mitja Janc s šestimi goli.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli drugi poraz v evropskem pokalu. Po uvodnem visokem neuspehu v Izraelu prejšnji teden so morali tokrat v Stožicah priznati premoč eni najboljših ekip v tem tekmovanju, Juventutu iz Badalone, ki je po podaljšku in košu v zadnji sekundi zmagala z 88:87 (20:18, 32:43, 51:53, 76:76).

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v vnaprej odigrani tekmi 30. kroga lige ICEHL izgubili z ekipo Black Wings Linz z 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

SUBOTICA - Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so s porazom začeli novo sezono v ligi Aba 2. Na turnirju v Subotici so morali po podaljšku priznati premoč Pelister Bitoli iz Severne Makedonije, ki je slavila z 82:78 (20:16, 40:33, 57:54, 69:69). GGD Šenčur bo v Subotici odigral še eno tekmo, in sicer v petek ob 18. uri proti drugemu slovenskemu predstavniku v tem tekmovanju Kensaiju Heliosu.

KRANJ - Peter Prevc (Triglav Kranj) in Ema Klinec (Norica Žiri) sta pod Šmarjetno goro v Kranju postala članska državna prvaka za poletno sezono, je na spletni strani sporočila Smučarska zveza Slovenije (SZS). V konkurenci mešanih ekip je slavila ekipa Norica Žiri.

CELJE - Hrvaški nogometni trener Damir Krznar je tudi uradno postal trener Celja. Potem ko je svojo novo vlogo potrdil v pogovoru za športni časnik Ekipa SN, so danes popoldne tudi v celjskem klubu sporočili, da bo nekdanji trener Maribora odslej vodil moštvo iz Celja. Pogodbo so sklenili do konca sezone 2024/25. Prvi trening bo vodil v četrtek popoldne.

SEUL - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je predala dvoboj drugega kroga turnirju WTA v Seulu z nagradnim skladom 259.303 ameriških dolarjev. Ljubljančanka, 99. na svetovni teniški jakostni lestvici, je v osmini finala turnirja morala priznati premoč Kitajki, Yue Yuan, 146. igralki na svetovni lestvici.