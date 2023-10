V Celovcu uradno odprli medkulturno središče iKULT

Celovec, 11. oktobra - V Celovcu so danes uradno odprli medkulturno središče iKULT, ki je tudi novo slovensko kulturno središče. Odprtja se je udeležil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki je med drugim izrazil željo, da bi bil to kraj srečevanja ter povezovanja podobnosti in različnosti.

"Naj se tu srečujejo Rož, Podjuna in Zilja, naj se bogata kulturna tradicija sooča z drznimi novimi stvaritvami. Naj to slovensko kulturno srce v srcu mesta in v srcu Evrope bije močno in živahno, v ritmu sožitja, v ritmu prihodnosti. Srečno, iKult," je dejal minister, kot so sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Prireditveni center v celovškem Ljudskem domu, v katerem so se desetletja srečevali in sodelovali kulturni ustvarjalci obeh koroških narodnih skupnosti, je prevzela Slovenska prosvetna zveza in ga poleti tudi prenovila ter poimenovala iKULT. Njegovi snovalci si želijo, da bi postal kulturno stičišče Roža, Podjune, Zilje in skupni prostor sodelovanja Slovencev na avstrijskem Koroškem. V njem ima svojo domačo dvorano edino profesionalno dvojezično gledališče, Teater Rampa.

Prostori so namenjeni tudi drugim, ki so naklonjeni solidarnemu odnosu med obema narodnima skupnostma na Koroškem, so še sporočili iz vladnega urada.