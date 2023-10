Cedevita Olimpija izgubila v zadnji sekundi podaljška

Ljubljana, 11. oktobra - Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli drugi poraz v evropskem pokalu. Po uvodnem visokem neuspehu v Izraelu prejšnji teden so morali tokrat pred približno 1000 gledalci v Stožicah priznati premoč eni najboljših ekip v tem tekmovanju, Juventutu iz Badalone, ki je po podaljšku in košu v zadnji sekundi zmagala z 88:87 (20:18, 32:43, 51:53, 76:76).