Večer o zdravstveni politiki v Mariboru (12. 10.)

Maribor, 11. oktobra - Jana Juvan v komentarju Leta 2026 bo vse! piše o načrtih, ki jih ima zdravstvena politika za Maribor, po katerih bi do naslednjega volilnega leta tam lahko stalo več novih zdravstvenih prostorov. Avtor meni, da tudi če do leta 2026 vse to uredijo, pa še zdaleč ne bodo odpravili težav s kadri, nedostopnostjo in ubijajočimi čakalnimi vrstami.