Celjani tudi uradno potrdili prihod Krznarja

Celje, 11. oktobra - Hrvaški nogometni trener Damir Krznar je tudi uradno postal trener Celja. Potem ko je svojo novo vlogo potrdil v pogovoru za športni časnik Ekipa SN, so danes popoldne tudi v celjskem klubu sporočili, da bo nekdanji trener Maribora odslej vodil moštvo iz Celja. Pogodbo so sklenili do konca sezone 2024/25.