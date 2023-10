Izraelska vojska omenja vdor v zračni prostor iz Libanona

Tel Aviv, 11. oktobra - Izraelska vojska je danes sporočila, da je prišlo do domnevnega vdora v izraelski zračni prostor iz Libanona. V krajih na severu Izraela ob meji z Libanonom so se oglasile sirene, vojska pa je tamkajšnje prebivalce pozvala, naj do nadaljnjega ostanejo v zakloniščih, poročajo tuje tiskovne agencije.