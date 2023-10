Nasin vzorec asteroida vsebuje za življenje ključno vodo in ogljik

Houston, 11. oktobra - Ameriška vesoljska agencija Nasa je ugotovila, da vzorec 4,5 milijarde let starega asteroida Bennu vsebuje veliko vode in ogljika, ki sta ključni sestavini za življenje in nastanek našega planeta, poroča AFP. Odkritje je še en dokaz v prid teoriji, da so bili temelji življenja na Zemlji zasejani iz vesolja.