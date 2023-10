V Ribnici o prvem programu za ohranjanje in razvoj rokodelstva

Ribnica, 11. oktobra - V Ribnici so danes na javnem posvetu zbirali predloge za oblikovanje programa za ohranjanje in razvoj rokodelstva za leto 2024, prvega tovrstnega po letošnjem sprejetju zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva. Pomembno je, da zakon zaživi, da se razpišejo sredstva, da bo rokodelstvo še naprej živelo, je dejal gospodarski minister Matjaž Han.