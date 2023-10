Lendavski svetniki iz vrst Gibanja Svoboda izstopili iz občinskih odborov in delovnih teles

Lendava, 12. oktobra - Svetniki občinskega sveta Lendave iz vrst Gibanja Svoboda so izstopili iz odborov in delovnih teles, v katerih so delovali. Izstopili so tudi iz svetov javnih zavodov in skladov, zaenkrat pa ostajajo svetniki, je za STA povedal vodja svetniške skupine Gibanja Svoboda v Lendavi Dejan Süč. Župan Janez Magyar ocenjuje, da gre za neodgovorno ravnanje.