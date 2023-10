Na konferenci osvetlili prihodnje izzive mlekarskega sektorja

Ljubljana, 11. oktobra - Dolgoročna uspešnost mlekarskega sektorja sloni na velikih in srednje velikih razvojno naravnanih kmetijah, so med drugim poudarili udeleženci današnje mlekarske konference, ki jo je organizirala Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Opozorili so tudi na pomen trajnostnega razvoja, ki bo omogočil preživetje panoge na dolgi rok.