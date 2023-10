Državni svet dvomi o ustavnosti gradbenega zakona

Ljubljana, 11. oktobra - Državni svet je danes sklenil na ustavno sodišče nasloviti zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti 146. člena gradbenega zakona. Obravnavali so tudi letno poročilo Varuha človekovih pravic 2022 in s poročilom Varuha o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma, so po seji sporočili iz državnega sveta.