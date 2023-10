Skupščina ZZZS tudi o finančnih projekcijah poslovanja za obdobje od leta 2023 do 2025

Ljubljana, 12. oktobra - Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo na današnji seji med drugim obravnavala finančne projekcije poslovanja v obdobju od leta 2023 do 2025. Obravnavali bodo tudi spremembe in dopolnitve statuta ZZZS in poročilo o dolgotrajni oskrbi, so sporočili z zavoda.