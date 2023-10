V občini Koper škoda zaradi neurja konec avgusta presegla 1,7 milijona evrov

Koper, 11. oktobra - V občini Koper so neurja med 28. in 31. avgustom povzročila za najmanj 1,7 milijona evrov škode, je ocenila občinska komisija. Dejanska škoda pa upoštevajoč škodo na vodotokih in v gozdovih krepko presega dva milijona evrov, so sporočili iz občine.