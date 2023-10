Unicef ob svetovnem dnevu deklic poziva h krepitvi prizadevanj za njihove pravice

New York, 11. oktobra - Deklice in mladostnice morajo imeti priložnost in prostor za oblikovanje vladnih politik, javnih financ, pravil in družbenih norm, kar mora postati stalnica namesto izjema, je sklad ZN za otroke (Unicef) sporočil ob današnjem svetovnem dnevu deklic. Opozorili so na potrebo po večjih prizadevanjih za njihove pravice in vlaganje v izobraževanje.