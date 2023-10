Občine doslej za povračilo intervencijskih stroškov vložile zahtevke v višini 73 milijonov evrov

Ljubljana, 11. oktobra - Uprava za zašito in reševanje je za povračilo intervencijskih stroškov ob avgustovskih poplavah prejela zahtevke 135 občin, te pa so za zdaj z dokazili upravičile poplačilo v višini 73 milijonov evrov, kar je za zdaj manj od napovedanih 95 milijonov evrov, je danes povedal generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.