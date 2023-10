Na Ljubljanski borzi največ zanimanja za delnice Pozavarovalnice Sava

Ljubljana, 11. oktobra - Indeks najpomembnejših delnic SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi pridobil 0,07 odstotka in se oblikoval pri 1159,24 točke. Borzni promet je znašal 1,78 milijona evrov, pri čemer so k več kot tretjini prometa prispevale delnice Pozavarovalnice Sava. Tretjino so prispevale tudi delnice NLB.