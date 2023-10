Vodstvo Hita z igralniškim sindikatom še ni doseglo dogovora

Nova Gorica, 11. oktobra - Vodstvo novogoriške igralniške družbe Hit in predstavniki Sindikata igralniških delavcev (SIDS) Slovenije v Hitu, ki so za 20. oktobra napovedali stavko, so se danes sešli na pogajanjih. Ker niso dosegli dogovora, bodo pogajanja nadaljevali v soboto.