Podravka za strateški preobrat Žita 16 milijonov evrov

Ljubljana, 11. oktobra - Hrvaška Podravka je uspešno izpeljala strateški preobrat v Žitu, pomemben za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti v segmentu proizvodnje pekovskih izdelkov. Posodobila je proizvodnjo in izvedla poslovno prestrukturiranje, za celoten projekt pa bo do konca leta namenila 16,2 milijona evrov.