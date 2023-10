Monografija Vilija Ravnjaka vpogled v zgodovino SNG Maribor

Maribor, 12. oktobra - Dramaturg in nekdanji dolgoletni umetniški direktor mariborske Drame Vili Ravnjak je v monografiji z naslovom Talijin hram v Mariboru strnil svoje članke, eseje, intervjuje in dnevniške zapise iz obdobja 2006 - 2021. Tako zbrani ponujajo vpogled v zgodovino SNG Maribor, pa tudi v širok razpon avtorjeve teoretične in ustvarjalne misli.