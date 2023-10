Število starejših od 65 let v Evropi bo kmalu preseglo število mlajših od 15 let

Koebenhavn, 11. oktobra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v danes objavljenem poročilu o zdravem staranju opozorila, da bo v letu 2024 v Evropi število ljudi, starejših od 65 let, preseglo število mlajših od 15 let. Ob tem je podala več priporočil in pozvala k izboljšanju ukrepov za zagotavljanje zdrave starosti.