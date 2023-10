Zdravniška zbornica: Prevolnik Rupel v predstavitvi pokazala premišljen in analitičen pristop

Ljubljana, 11. oktobra - Kandidatka za ministrico za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je v torkovi predstavitvi pred odborom DZ za zdravstvo pokazala premišljen in analitičen pristop, iz katerega je bilo videti, da pozna in razume problematiko. To je lahko dobra popotnica za njeno delo ministrice, bo pa morala biti tudi odločna in učinkovita, menijo v zdravniški zbornici.