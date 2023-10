NIJZ: V jesenskem času ponovno povečano tveganje za okužbe dihal

Ljubljana, 11. oktobra - V jesenskem času je kroženje virusov, ki povzročajo okužbe dihal, večje. Virusi se prenašajo ob kihanju, kašljanju in glasnem govorjenju na razdalji do enega metra. Z dobrimi navadami, kot je redno umivanje rok, prezračevanje prostorov in kihanje v robec, lahko preprečimo prenos okužb, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).