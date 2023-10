Na odru pod zvezdami LGL predstava o slavnih bojevnicah Amazonkah

Ljubljana, 12. oktobra - Na Odru pod zvezdami Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) bo drevi premiera dramske predstave Jaše Kocelija in Jelie Sandor z naslovom Amazonka. V gledališki arheologiji bodo ustvarjalci združili mite in legende kavkaških ljudstev z ohranjenimi zapisi o slavnih bojevnicah iz antike in jim dodali svoja avtorska besedila o preizkušnjah Amazonk.