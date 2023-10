Računsko sodišče Občini Prebold za poslovanje v letu 2021 izreklo negativno mnenje

Prebold, 11. oktobra - Računsko sodišče je Občini Prebold za poslovanje v letu 2021 izreklo negativno mnenje. Nepravilnosti so bile med drugim ugotovljene na področju prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem. Sodišče je od občine zahtevalo predložitev odzivnega poročila in ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.