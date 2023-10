Več organizacij vlado poziva k umiku podpore izraelski politiki

Ljubljana, 11. oktobra - Več organizacij in gibanj, med njimi prvopodpisano Gibanje za pravice Palestincev, je danes v javnem pismu premierja Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon pozvalo k takojšnjemu umiku "podpore izraelski okupacijski politiki". Kot so zapisali, Izrael krši mednarodno pravo in pravico Palestincev do obstoja.