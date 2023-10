Pirc Musar upa, da bo prenovljeni narodni dom pri Svetem Ivanu postal stičišče mladih

Trst, 11. oktobra - Pri Svetem Ivanu v Trstu so danes odprli prenovljeni narodni dom, ki ga bodo po več kot stotih letih lahko uporabljale slovenske manjšinske organizacije. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je izrazila upanje, da bo dom stičišče mladih in bo omogočal tako druženje pripadnikov večine in manjšine v Trstu kot Slovencev iz Italije in iz Slovenije.

Pirc Musar je ob odprtju še ocenila, da gre za veliko in pomembno pridobitev. Dejala je, da je trajalo dolgo, vendar je bistven rezultat. Ob tem se je zahvalila deželi Furlaniji-Julijski krajini in občini Trst.

Predsednik Furlanije-Julijske krajine Massimiliano Fedriga je izpostavil, da je jezikovna raznolikost bistvo te dežele. Poudaril pa je, da se odnose gradi s skupnimi načrti in ne s preteklostjo ter da je diplomacija sicer pomembna, a so veliko pomembnejše pobude od spodaj, od ljudi.

Tržaški župan Roberto Dipiazza je odnose med večinsko in manjšinsko narodnostno skupnostjo v mestu označil za zelo dobre. Spomnil je na srečanje predsednikov Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle leta 2020 in ocenil, da so takrat skupaj pokopali dramatično 20. stoletje.

Pirc Musar, Fedriga in Dipiazza so ob koncu slovesnosti na vrtu doma simbolno posadili lipo.

Pirc Musar se je s Fedrigo pogovarjala tudi o načrtovanem zmanjšanju števila ravnateljstev slovenskih šol v Italiji. Sogovornik je poudaril, da to sicer ni v njegovi pristojnosti, a bo storil vse, kar je v njegovi moči.

Območje Svetega Ivana nad središčem Trsta že gosti več slovenskih šol in društev. Zemljišče za narodni dom je že leta 1895 kupilo 75 članov slovenske zadruge. Dom so odprli leta 1903 in je deloval do leta 1921, ko so ga fašisti uničili. Do druge svetovne vojne je bil last fašistične stranke, po vojni pa občine Trst. Ker ni bil v uporabi, je bil v zelo slabem stanju.

Z zaščitnim zakonom za Slovence v Italiji se je leta 2001 Italija zavezala, da ga bo spet predala slovenskim organizacijam. Več kot štiri milijone evrov vredna obnova se je začela leta 2020. V celoti jo je financirala dežela Furlanija-Julijska krajina, za kar se je slovenska predsednica posebej zahvalila. Fedrigo in Dipiazzo je pohvalila tudi za prispevek k spravi med narodoma.

Na 1300 kvadratnih metrih površine v stari stavbi pri Svetem Ivanu in prizidku bodo knjižnica s čitalnico, študijska soba, učilnica za didaktične dejavnosti, konferenčna dvorana, razstavni prostor, raziskovalni center in sedeži društev SKD Slavko Škamperle in Marij Kogoj iz Svetega Ivana. Narodni dom bosta upravljala tržaška Narodna in študijska knjižnica ter Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI).

Kot je poudarila predsednica upravnega odbora SLORI Sara Brezigar, stoji dom na zelo primernem mestu, saj bodo raziskovalci in knjižnica blizu dijakom. Končnim uporabnikom bodo stavbo predali v prihodnjih mesecih.