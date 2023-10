Nato v primeru potrditve sabotaže finskega plinovoda obljublja odločen odziv

Bruselj/Helsinki, 11. oktobra - Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je danes napovedal "odločen odziv", če se izkaže, da je bila poškodba plinovoda med Finsko in Estonijo v Baltskem morju posledica namernega napada. Plinovod Balticconnector med Finsko in Estonijo so v nedeljo zaradi puščanja zaprli, finske oblasti pa so opozorile, da bi ga lahko povzročil "zunanji dejavnik".