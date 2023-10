Računsko sodišče dalo Občini Juršinci za leto 2021 mnenje s pridržkom

Ljubljana, 11. oktobra - Računsko sodišče je Občini Juršinci v pregledu njenega poslovanja v letu 2021 izreklo mnenje s pridržkom. Nepravilnosti je med drugim ugotovilo pri pripravi in izvrševanju proračuna, prodajah in oddajah premoženja, javnih naročilih pri investicijskih odhodkih, tekočih transferih nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanju.