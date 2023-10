V Sloveniji še vedno kršitve intelektualne lastnine

Ljubljana, 14. oktobra - Intelektualna lastnina je pomemben institut napredka gospodarstva in družbe, na tem področju pa še vedno prihaja do kršitev, je bilo ta teden slišati na dogodku na temo intelektualne lastnine v organizaciji družbe Herman & partnerji. Delež slovenskih podjetij, ki nastopajo na trgih z lastnimi produkti in storitvami, je sicer približno tretjinski.