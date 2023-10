Bruselj predstavil nabor orodij za soočanje z demografskimi izzivi v EU

Bruselj, 11. oktobra - Evropska komisija je danes predstavila nabor orodij, ki so članicam EU na voljo za obvladovanje demografskih sprememb in njihovega vpliva na evropsko družbo in gospodarstvo. Pri tem se osredotočajo na podporo staršem, mladim in starejšim ter zakonite migracije, so navedli v Bruslju.