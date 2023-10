Beli Tarru častna nagrada Evropske filmske akademije

Berlin, 11. oktobra - Madžarski režiser Bela Tarr je dobitnik častne nagrade predsednika in upravnega odbora Evropske filmske akademije. Z nagrado se želi akademija pokloniti "izjemnemu režiserju in osebnosti z močnim političnim glasom, ki ga ne le globoko spoštujejo njegovi kolegi, ampak tudi občinstvo po vsem svetu," so sporočili.