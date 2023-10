Nemčija, Belgija in Velika Britanija napovedale novo vojaško pomoč za Ukrajino

Berlin/Bruselj/London, 11. oktobra - Nemčija bo v okviru nadaljnje vojaške pomoči Ukrajini poslala sisteme zračne obrambe, rakete, tanke in artilerijsko strelivo v skupni vrednosti milijarde evrov, so danes sporočili iz Berlina. Dodatno vojaško pomoč Kijevu sta napovedali tudi Belgija in Velika Britanija. Prva bo Ukrajini dobavila bojna letala F-16, druga pa vojaško opremo.