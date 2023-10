ZZZS do konca prihodnjega leta načrtuje sodoben multimedijski kontaktni center

Ljubljana, 11. oktobra - ZZZS načrtuje optimizacijo obstoječega telefonskega komuniciranja s strankami. Z željo izboljšati uporabniško izkušnjo in kakovost telefonskega informiranja za stranke bodo postopoma oziroma fazno do konca leta 2024 vzpostavili enovit in sodoben multimedijski kontaktni center z enotno telefonsko številko, so napovedali za STA.