Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne blizu izhodišča

Ljubljana, 11. oktobra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil minimalnih 0,02 odstotka. Ob skromnem prometu so se podražile le delnice Cinkarne Celje in Luke Koper. Največ poslov je bilo do zdaj z delnicami NLB, ki pa se cenijo. Med prometnejšimi so še Krkine delnice, katerih vrednost pa ostaja na izhodišču.