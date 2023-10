Lenart, 29. oktobra - V Lenartu bodo gradili prizidek k osnovni šoli in občina trenutno z razpisom išče izvajalca del. "Predviden podpis pogodbe in začetek gradnje je do konca leta 2023," so za STA povedali na občini. Investicija predvideva izgradnjo prizidka na severni strani v treh etažah in z ravno streho z okvirno neto površino 2500 kvadratnih metrov.