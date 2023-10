Europol zasegel rekordno količino nezakonitih pesticidov

Haag, 11. oktobra - V mednarodni operaciji Srebrna sekira, ki že več let poteka pod vodstvom Evropskega policijskega urada (Europol), so organi pregona letos zasegli 2040 ton nezakonitih pesticidov, kar je največji zaseg tovrstnih proizvodov doslej. V akciji so aretirali tudi 21 osumljencev in onemogočili delovanje več obratov za proizvodnjo ponarejenih pesticidov.