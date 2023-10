Raziskava: Negativni učinki pandemije covida-19 še vedno bremenijo razvoj in zdravje otrok

Ljubljana, 11. oktobra - Javnozdravstvena kriza v času pandemije covida-19 je imela negativne učinke na telesno zmogljivost otrok, ki pa še vedno niso izzveneli, razkriva študija raziskovalcev s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in Kineziološke fakultete Univerze v Zagrebu. Pravkar so jo objavili v znanstveni reviji The Lancet Regional Health Europe.