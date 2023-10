V Ljubljani in Murski Soboti simpozij ob 300-letnici rojstva Števana Küzmiča

Ljubljana, 11. oktobra - V veliki dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) na Novem trgu 3 se je dopoldne začel dvodnevni simpozij ob 300-letnici rojstva slovenskega pastorja, teologa in prevajalca Števana Küzmiča, ki je utemeljil prekmurščino kot knjižni jezik. V četrtek se bo simpozij o Küzmičevem življenju in delu preselil v Mursko Soboto.