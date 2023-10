Cene nafte ob dogajanju na Bližnjem vzhodu malenkost višje

Singapur, 11. oktobra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko zvišale. Trgovci z nafto so predvsem pod vplivom dogajanja na Bližnjem vzhodu. Skrbi jih, da bi se konflikt med Izraelci in Palestinci razširil tudi drugam v regiji. Bližnji vzhod je namreč bogat z nafto, zato tamkajšnje razmere pomembno vplivajo na svetovno oskrbo s črnim zlatom.