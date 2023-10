Azijske borze tretji dan zapored navzgor

Tokio, 11. oktobra - Azijske borze so se danes tretji dan zapored obarvale v zeleno. Dobro razpoloženje vlagateljev je posledica vse več znamenj, da ameriška centralna banka Federal Reserve ne bo dodatno zviševala obrestnih mer. S tega naslova so se v torek znižali tudi donosi na ameriške obveznice, tako da so se odmaknili od najvišjih ravni v zadnjih 16 letih.